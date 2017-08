Janne Aso siirtyy Perussuomalaisista Kokoomukseen

|

Kesäkuun lopulla Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajan tehtävistä luopunut Janne Aso on eronnut Perussuomalaisista ja hyväksytty Kokoomuksen jäseneksi. Aso toimii Kaarinassa kaupunginvaltuutettuna ja -hallituksen jäsenenä. Aso oli tällä kaudella valtuuston ylivoimaisin ääniharava 662 äänellään.

– Päätös oli raskas ja mieli haikea. Puolueen vaihtoon liittyy aina dramatiikkaa. Siirtymiseen vaadittiin voimaa. En ole muuttunut ihmisenä, tavoitteet ovat samat ja se minkä olen kuntapolitiikassa luvannut hoitaa, niin sen teen, Janne Aso sanoo.

Aso on harkinnut omaa poliittista kotiaan siitä asti, kun Jussi Halla-aho valittiin perussuomalaisten puheenjohtajaksi 10. kesäkuuta, ja sen jälkeen 22 puolueen kansanedustajaa irtautui perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. Heistä 20 muodosti oman Uusi vaihtoehto eduskuntaryhmän. Jälkeenpäin irtautuneista perussuomalaisiin palasivat Ritva Elomaa ja Arja Juvonen, lisäksi Veera Ruoho siirtyi Kokoomukseen.

Henkilökohtaiset eriävät näkemykset perussuomalaisissa vaikuttivat Asolla uuden puolueen valintaan. Ason mukaan yhteiskunnallisia asioita on hoidettava monella saralla ja nyt perussuomalaiset ovat jumiutumassa yhden asian liikkeeksi. Yhteydenottoja Aso alkoi saada kesäkuun puolen välin jälkeen useasta eri puolueesta.

– Sanotaan näin, että se oli lämmittävää, kun useat puolueet olivat kokeneet tapani tehdä politiikkaa hyvän yhteistyön hedelmiä kantavaksi ja arvostivat osaamistani, hän kertoo.

Aso kertoo kuunnelleensa muiden puolueiden yhteydenottoja, mutta kertoo miettineensä parin kuukauden ajan, kuinka voisi jatkaa yhteiskunnallista vaikuttamista hänelle tärkeän ”Ihmisen puolella”-teeman eteenpäin viemiseksi ja minkä poliittisen liikkeen kautta, jolloin päätyi harkinnan jälkeen kokoomukseen.

– Kokoomus on puolueena uskottava keskustaoikeistolainen kansanpuolue ja vaikuttava toimija, jonka tehtävänä on parantaa jokaisen ihmisen asemaa ja hyvinvointia sekä kehittää yhteiskuntaa, Aso perustelee.

Kokoomuksen Kaarinan valtuustoryhmän koko kasvaa Ason myötä kuuteentoista valtuutettuun.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo ”toivottaa Janne Ason tervetulleeksi Kokoomuksen toimintaan.”

Janne Aso on entinen Piikkiön kunnanvaltuuston puheenjohtaja, joka kuntaliitoksen myötä siirtyi Kaarinan kunnallispolitiikkaan. Alun perin Aso vaikutti Keskustan riveissä, josta hän siirtyi Perussuomalaisiin.

