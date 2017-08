Kaarinan keskustan uudistuminen jatkuu

|

Kaarinalaisia yrittäjiä oli kokoontunut torstaiaamuna Kaarinan kaupungintalolle kuulemaan keskustan tulevista kehityssuunnitelmista. Yrittäjille annettiin myös mahdollisuus kertoa omia ajatuksiaan, jotka vastavuoroisesti välitetään kaupunkikehityslautakunnalle.

Kaarinan keskusta on elänyt vuosien mittaa paljon, jatkuvasti kehittyen. Tälläkin hetkellä kaupungintalon edustan Lautakunnankatu on katkaistu liikenteeltä ja jää tulevaisuudessa valmistuttuaan vain kevyen liikenteen käyttöön. Kirjasto muuttaa pian valmistuvaan Kaarina-taloon ja Kaarina Center tulee katomaan katukuvasta uusien suunnitelmien tieltä.

Uutta keskusta-aluetta on suunnitellut maineikas turkulainen arkkitehtitoimisto Schauman, jonka käsialaa ovat muun muassa kauppakeskus Mylly ja kauppakeskus Hansan muutostyöt. Toimiston suunnitelmien perusteella Kaarinan keskustaan olisi tulossa moderneja vaaleita asuintaloja. Kolme asuinkäyttöön tarkoitettua kerrostaloa, sekä yksi korkea, kahdeksankerroksinen asuinrakennus Kaarina Centerin paikalle.

– Meillä on tietty käsitys siitä, mikä menestyy. Olemme ottaneet huomioon myös Skanssin vetovoiman vaikutuksen, Schaumanin toimitusjohtaja Janne Helin kertoo ja heijastaa seinälle keskustasuunnitelman viimeisimmän luonnoksen.

Yrittäjien näkökulmasta liiketilat tulevat olemaan merkittävässä roolissa suunnitelman myötä, sillä Pyhän Katariinantien varrelle on suunniteltu näyttäviä noin 90 neliömetrin liiketiloja, kun taas Lautakunnantien varrella olevat liiketilat ovat tuplasti kookkaampia. Myös Kaarina Centerin tilalle suunnitellussa rakennuksessa on 500 neliömetriä liiketilaa.

Uuden keskustan muutostyöt olisivat ajankohtaisia loppukeväästä, kun mahdollinen asemakaava tulisi lainvoimaiseksi – riippuen siitä, myöhästyttävätkö hanketta mahdolliset valitukset.

Samoin Kaarina-talon 8,6 miljoonan euron hanke on edennyt pitkälle.

– Ensimmäisestä kerroksesta löytyy 244-paikkainen sali, jota valtuustokin käyttää. Se tulee olemaan myös vuokrattavissa. Lisäksi kerroksessa on kahvila-alue, kirjasto ja sen lukusali, näyttelytilaa, sekä yhteispalvelupiste, kaupunginjohtaja Harri Virta esitteli.

Talon toinen kerros on toimii kirjastona, opetustilana ja kaupunginhallituksen kokoushuoneena. Kolmanteen kerrokseen jäävään tilaan asettuu muun muassa taloushallinto ja sivistystoimi.

– Tekninen toimi jää nykyiselle kaupungintalolle. Myös johdon yhteinen työhuone tulee kolmanteen kerrokseen, sillä laskimme, että työpisteidemme käyttö on vain kymmenen prosenttia työajastamme, Virta selvittää.

