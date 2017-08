|

Maakunnan museot järjestävät ylihuomenna sunnuntaina museopäivän. Tilaisuus on ainutlaatuinen, sillä osa museoista on normaalisti avoinna vain tilauksesta. Kaikissa kohteissa on ilmainen sisäänpääsy.

Paimiossa museopäivänä ovat avoinna August Pyölniitun museo, Käsityömuseo Miila, Paimion Sähkömuseo ja Pyhän Jaakobin kirkko. Sauvossa ovensa kävijöille avaa Sauvon kotiseutumuseo. Kohteet ovat avoinna kello 12 alkaen.