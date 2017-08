Paimio Parkour piti kesäleirin

|

Paimiolaiset Vertti Silver ja Otto Kuivisto vetivät koko talven parkour-opetusta harrastusmielessä paimiolaisille lapsille. Tänä kesänä 15-vuotias Silver ja 16-vuotias Kuivisto laajensivat kurssitarjontaansa kesäleiriin 4H-yrittäjän ominaisuudessa.

– Koulussa järjestettiin päivän mittainen ajokortti työelämään -koulutus. Siellä puhuttiin yrittäjyydestä ja samalla tuli puheeksi meidän parkour-opetus. Tarvittiin hyvä idea, tehtiin suunnitelma ja lopulta tehtiin paperit ja alettiin toteuttamaan hanketta, Vertti Silver kertoo.

Yrityksen tulot ja menot raportoidaan 4H-yhdistykselle. Menoja parkour-leirillä on ollut melko vähän ja siitä pojat kiittävät paimiolaisia yrityksiä, jotka lähtivät sponsoroimaan heidän toimintaansa.

– Iso kiitos Paimion Apteekille, joka lahjoitti meille ensiapuvälineet, Tannisten leipomolle, jolta saimme leipää, sekä S-marketille, joka tarjoaa leivän päällisiä, Vertti Silver sanoo.

Näin leirin osallistujille pystytään tarjoamaan välipala ilman kustannuksia. Ainoat kustannukset menevät leiriläisten mehuihin ja bussilippuihin.

– Leiri maksaa 50 euroa ja kestää viisi päivää, yhteensä neljä tuntia päivittäin. Hintaan sisältyy matka Turkuun, jossa käymme yhtenä päivänä. Tarkoitus on harrastaa parkouria yliopistonmäellä, ruotsinkielisellä lukiolla ja Kupittaalla, Silver jatkaa.

Välipalaa leiriläiset käyvät nauttimassa vanhalla seurakuntatalolla.

– He tulivat vastaan ja antoivat meidän käyttää tilojaan. Yrityksillä ja kaupungilla on ylipäätään ollut positiivinen asenne meitä kohtaan ja he tukevat meitä hankkeessamme, Silver kiittää.

Viisipäiväiselle leirille osallistui kuusi 9–13-vuotiasta lasta. Osa heistä on käynyt talvella harrastamassa parkouria Silverin ja Kuiviston opetuksessa, mutta osa on ensikertalaisia.

– Uudetkin osallistujat ovat kehittyneet selkeästi parissa päivässä. Tämä kehittää yleismotoriikkaa ja kehon hallintaa, Vertti Silver kertoo.

Pääsääntöisesti parkouria on harjoiteltu ulkona, mutta sateen sattuessa porukka pääsi suojaan Vistan koulun kakkossaliin.

– Ulkona olemme olleet urheilukentän ulkokuntosalilla, Wanhan takana ja koulun pihassa, Otto Kuivisto kertoo.

– On silmästä kiinni, löytääkö paikkoja lajin harrastamiseen. Esimerkiksi metsä on erinomainen paikka lajille, Vertti Silver jatkaa.

Paimio Parkourilla on myös suunnitelmia jatkosta. Harrastustoiminta jatkuu syksyllä ja ajatuksissa on aloittaa toimintaa myös Sauvossa, jossa ollaan oltu lajista kiinnostuneita.