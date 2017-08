Paimion kansalaisopisto panostaa ruokaan ja hyvinvointiin

|

Paimiossa ja Sauvossa kursseja tarjoava Paimion kansalaisopisto on alkanut ottaa vastaan ilmoittautumisia 11. syyskuuta alkavalle syyslukukaudelleen. Jotkut kursseista alkavat jo ennen virallista aloituspäivämäärää.

– Sienikurssi alkaa jo 4. syyskuuta, samoin uusi lapsen ja aikuisen halipysäkki. Ulkotreenit alkavat puolestaan jo 24. elokuuta, kansalaisopiston rehtori Satu Lehtisalo-Toivonen kertoo.

Kansalaisopiston rehtorin mukaan kurssitarjonnassa on panostettu tänä syksynä erityisesti ruoka- ja hyvinvointikursseihin, joista monille pääsee osallistumaan lyhytkurssin muodossa. Opistolla ei pitkään aikaan ole ollut lapsi-aikuinen ruokakursseja, mutta tänä vuonna ne olivat toivottuja. Lapset pääsevät vanhempiensa kanssa kokkaamaan esimerkiksi Muumimamman keittiössä -kurssilla, valmistamaan halloweenjuhlia ja isänpäiväkakkua tai valmistamaan pizzaa ja leipomaan. Lisäksi eri juhlapäiville on omia teemakurssejaan ruoanlaittoon liittyen.

– Aikuisten puolella on ajateltu tämän hetken trendikkäitä asioita, kuten kurssia, jolla valmistetaan ruokaa muun muassa härkäpavusta, mifusta tai nyhtökaurasta. Myös kurssia kalan käsittelystä on toivottu jo pitkään. Se saatiin kurssitarjontaan ja katsomme mielenkiinnolla, miten se vetää osallistujia, Lehtisalo-Toivonen kertoo.

Ilmoittautuminen ruokakursseille alkaa tiistaina 22. elokuuta kello 8.30.

Satu Lehtisalo-Toivonen odottaa mielenkiinnolla, kiinnostavatko hyvinvointikurssit ihmisiä.

– Tarjolla on äänimaljarentoutusta, stressinhallintaa, sekä ajanhallintakurssia. Ihmiset ovat nykypäivänä kiireisiä ja stressaantuneita. Voisi kuvitella, että he haluaisivat keinoja, millä hallita stressiä ja organisoida ajankäyttöä, jotta arjessa ehtii enemmän. Ajanhallintakurssi antaa muun muassa vinkkejä siihen, miten viikkoa kannattaa organisoida, jotta aikaa ei mene hukkaan. Liikuntakursseille riittää myös aina tulijoita.

– Ne ovat suosittuja vuodesta toiseen. Suosituimpia ovat esimerkiksi jooga ja lavis. Viime vuonna alkoi uutuutena pilates. Se veti paljon porukkaa, joten tänä vuonna siitä on kaksi ryhmää. Syksyn uutuutena opistolla alkaa foamroller -kehonhuoltoa rullalla.

Opiston kieliopinnoissa on tarjolla kursseja, joita ei hetkeen ole valikoimasta löytynyt. Venäjän alkeet, ruotsin kieli ja matkailuespanjan alkeet ovat syksyn uutuuksia. Käsityön parissa uutta ovat muun muassa kierrätysvaatteista ompelu, sekä sinivalkoiset silmukat -kurssi.

Lue lisää 22.8.2017 lehdestä