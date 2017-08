Paimion tietyöt valmiiksi syyskuun lopussa

|

Paimiontiellä, Kravinkujalla ja Meijeritien päässä on tehty näkyviä muutostöitä tänä vuonna. Meijeritien ja Kravinkujan välille on tehty myös uusi tie, jonka nimi on Kauppatie.

– Työt alueella alkoivat jo viime vuoden loppupuolella, kun vesihuoltoyhtiö teki hulevesiviemäreitä. Keväällä vesihanke valmistui, ja kadun- ja tienrakennustyöt alkoivat lopputalvesta, Paimion kaupungin tekninen johtaja Markku Kylén kertoo.

Kyseessä ei ole ollut pelkästään katuverkkotyö, vaan mukana on ollut myös yleisen maantien parannusta.

Kylénin mukaan Paimion kaupungille työt ovat maksaneet 520 000 euroa.

– Vesihuoltoyhtiö sijoitti 130 000 euroa vesihuoltoverkkoon, ja valtion rahoja saatiin hankerahana 125 000 liikenneturvallisuuden parantamiseksi, hän jatkaa.

Teiden päällystystyötä on tehty tänä kesänä Kravinkujalla, joka erkanee Paimiontiestä kohti Sauvoa.

– Sen hankkeen valmistuttua keskitytään reuna- ja betonikiven tekemiseen toisen urakoitsijan toimesta.

– Syyskuun loppuun mennessä töiden tulisi olla kokonaan valmiit, Kylén sanoo.

Paimiontien suuntaisesti kerrostaloalueelle vievä Meijeritie katkaistaan tulevaisuudessa, jolloin Meijeritien liikekiinteistöille ajetaan liikennevaloristeyksen kautta.

Liikenne suinkerrostaloille tulee tapahtumaan Kravinkujan ja uuden Kauppatien kautta. Tällä hetkellä Meijeritieltä on näkyvissä uusi kevyen liikenteen väylä Paimiontien varrelle, kun taas Kauppatie lähtee mutkitellen kohti Kravinkujaa.

Meijeritien ja Kravinkujan välinen uusi katu kantaa osuvasti nimeä Kauppatie. Kuin vihjeenä tulevasta keskustelut Lidlin saapumisesta Paimioon ovat yhä käynnissä.

– Rakennuslupahakemus tehdään syksyllä, ja tarjouspyyntökin on kuulemma lähtemässä. Lidliä saatetaan alkaa rakentaa jo tänä vuonna tai ensi vuoden alussa, Markku Kylén arvioi, mutta ei lupaa varmaksi.

Lidlin kiinteistö tulee sijoittumaan tulevaisuudessa Paimiontien ja Kravinkujan kulmaan. Kaupan viereen olisi mahdollisuus sijoittaa esimerkiksi kerrostalotontti.

