Piikkio Worksilla tilauskantaa vuodelle 2022 saakka

Piikkio Worksin arjessa puhaltavat tällä hetkellä suotuisat merituulet. Tilauskirja näyttää hyvältä, ja tehdas on laajentanut kapasiteettiaan. Hyttitehtaan tekemä investointi uuteen tehtaaseen on edennyt, ja tammikuussa alkaneet rakennustekniset työt ovat käytännössä päässeet jo loppuun saakka.

– Seinät ja pinnoitteet ovat valmiit. Kone- ja laiteasennukset ovat käynnissä. Tuotantolinjaa startataan marraskuun loppupuolella ja varsinaista hyttituotantoa joulukuun lopussa, Piikkio Worksin toimitusjohtaja Ari Kumpulainen kertoo.

Uusi tuotantolaitos on noussut aivan edeltäjänsä viereen vanhan kone- ja logistiikkahallin sekä paneelinvalmistushallin väliin. Uudisrakennus on kooltaan 11 500 neliömetriä. Sen lisäksi vanhoja tiloja saneerataan, joten tehtaan käyttökapasiteetti on kaiken kaikkiaan 25 000 neliömetriä. Vanhat tilat hyödynnetään valmistuotevarasto- ja logistiikkakäytössä.

Tuotantofilosofia muuttuu uudessa hallissa kokonaan virtausohjautuneeseen tuotantoon, jota aloiteltiin Piikkio Worksilla jo osittain vuonna 2014. Nyt aiemmin manuaalinen linja etenee automaattisesti, mahdollistaen tehokkaamman tuotannon.

Tällä hetkellä valmisteilla olevan Mein Schiff 1 -laivan hytit valmistuivat vielä vanhoissa tiloissa, mutta seuraavan laivan hytit ovat uuden tehtaan tuotantoa. Tuotannossa olevan aluksen jälkeen tilauskannassa häämöttää seitsemän laivaa. Töitä Piikkio Worksille riittää arviolta vuoden 2022 loppupuolelle saakka.

– 2000-luvun alusta näihin päiviin valmistui yksi alus vuotta kohden, kun nyt vastaava määrä on puolitoista alusta. Seitsemän laivaa tilauskirjassa on suhteellisen vakaa työkuorma ja pitkä sellainen, kun vertaa mihin tahansa alaan. Olemme onnellisessa asemassa. Meyerin vakaa omistajuus ja hyvä maine laadukkaiden alusten tekijänä tulee takaamaan töitä myös tulevaisuudessa. Vahva tilauskanta heijastuu Piikkiöön, Ari Kumpulainen toteaa.

