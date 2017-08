Ravintolapäivä täytti Iskun pihan toistamiseen

|

Sunnuntaina järjestetty valtakunnallinen ravintolapäivä kokosi jälleen runsain mitoin väkeä Paimiossa sijaitsevalle Iskun talolle, jossa tapahtumaa vietettiin nyt toista kertaa. Jonoja oli muodostunut erilaisten ruokakojujen eteen ja osa kävijöistä nautti jo annoksiaan Iskun talon vanhoilla oransseilla penkeillä, jotka oli nostettu ulos.

– Täällä on ollut koko ajan täyttä. Jonoja on muodostunut ja ihmiset ovat myös ostaneet ruokaa pieniin rasioihin kotiin vietäväksi, Iskun talon tuore tapahtumakoordinaattori Merita Seppälä kertoo.

Ihmiset saivat ostaa muun muassa tortillaa, kanakeittoa, lettuja, tuorepastaa, karjalanpiirakoita, lemmenjuomaa ja kaalikääryleitä.

– Hinnat liikkuvat kahdesta viiteen euroon. Ajatuksena on ollut, että ruoka olisi edullista ja annokset pienehköjä, jotta voi käydä useammassakin kojussa syömässä.

Viimeksi ravintolapäivä keräsi iskulle noin tuhat henkeä. Järjestäjät arvioivat määrän olevan sama tälläkin kertaa.

– Myyjät ovat paikallisia kotikokkeja. Tietääkseni yksi heistä on Piikkiöstä ja loput Paimiosta. Ruokailijoita on saapunut jopa vähän kauempaakin, osa Turusta asti. Ilman muuta tämä järjestetään taas ensi keväänä uudestaan, Seppälä jatkaa, ja kertoo, että joitakin paikkavarauksiakin on jo tehty ensi vuodelle.

Lue lisää 22.8.2017 lehdestä