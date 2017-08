Venetsialaisten ilotulitteista ei tarvitse ilmoittaa

|

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen alueella ei tarvitse tehdä ilotulitusilmoitusta käytettäessä yleisesti myyntiin hyväksyttyjä ilotulitteita Venetsialaisten aikana. Poikkeus koskee ainoastaan Varsinais-Suomen aluetta ja on voimassa lauantaina 26.8.2017 klo 18.00−24.00.

Taajama-alueilla ilotulitteita ei saa käyttää ilman pelastusviranomaisen lupaa. Ilotuliteilmoitus on tehtävä kirjallisesti viimeistään 5 vuorokautta ennen aiottua käyttöaikaa. Käytännössä ilmoitus on jätettävä maanantaina 21.8. Pelastuslaitos tekee vastaanotetuista ilmoituksista erilliset päätökset. Ilotuliteilmoituksen voi ladata pelastuslaitoksen verkkosivuilta http://www.vspelastus.fi/lomakkeet. Ilmoituksen vaatimat käyttöpaikan koordinaatit saat selvitettyä esimerkiksi lataamalla 112 Suomi -sovelluksen.