Viljelykasvien kasvustot myöhässä

Viljelykasvien kasvu ja kehitys on 2–3 viikkoa keskimääräisestä jäljessä suurimmassa osassa maata. Aikaisemmilla kylvöksillä kasvu on viikon jäljessä. Parhaiten kesän vaihtelevissa olosuhteissa ovatkin pärjänneet aikaisin kylvetyt kasvustot. Syysviljojen ja aikaisten ohrien puintien alkamista saadaan odotella elokuun loppupuolelle asti. Mansikkakausi jatkuu edelleen, mutta pensasmarjojen satokausi on vasta käynnistymässä. Niin pelto-, vihannes- kuin marjaviljelmillä odotetaan nyt säiden poutaantumista ja lämpenemistä, jotta sadon kypsyminen laadukkaana saadaan turvattua. Tulevien viikkojen sääoloilla on ratkaiseva vaikutus sadon määrään ja laatuun.

Lue lisää 15.08.2017 lehdestä