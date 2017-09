Haka tippuu neloseen, uusi valmentaja nimetty

|

Paimion Hakan jalkapallon miesten edustusjoukkueen kautta Länsi-Suomen piirin Kolmosessa on jäljellä kolme ottelua ja tämän hetkisen sarjatilanteen perusteella ensi kaudella pelit jatkuvat todennäköisesti Nelosessa. Joukkueella on kuitenkin jo tähtäin tulevassa ja kauden 2018 suunnittelu on pitkällä.

Paimion Haka on solminut ensi kautta koskevan valmennussopimuksen Teemu Taskisen kanssa. Ennen kesätaukoa joukkueen peräsimeen astunut Juuso Jaakkola jatkaa myös peliuraansa Paimion Hakassa ja toimii osana tulevaa valmennustiimiä.

Viimeisin ottelu päättyi tappioon Turussa.

