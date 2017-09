Kännykkä pois korvalta ja keskity ajamiseen – poliisilla tehovalvonta alkuviikon

Poliisi ahkeroi alkuviikolla useiden tehovalvontojen kanssa. Maanantaista torstaisihin asti valvotaan erityisesti turvalaitteiden käyttöä, suojatieturvallisuutta, kännyköiden käyttöä sekä muita tarkkaamattomuutta liikenteessä aiheuttavia tekijöitä. Samalla valvotaan myös ulkomaalaisten maassa oleskelun lainmukaisuutta.

Valvonnalla tuetaan myös torstaina 21.9. järjestettävää Euroopan laajuista Liikennekuolematonta päivää, kertoo Poliisi.

Viime vuosien aikana taajamissa on tapahtunut lähes kaksi kolmesta jalankulkijan kuolemantapauksesta ja huomattava osa loukkaantumiseen johtaneista jalankulkijan onnettomuuksista. Uhreista lähes kolmannes on menehtynyt suojatiellä. Lisäksi jalankulkijoiden loukkaantumisista puolet on tapahtunut suojatiellä.

– Suojatieonnettomuudet tapahtuvat usein monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Ajoneuvon kuljettajan keskittyminen ajamiseen ja ympäristön sekä muun liikenteen seuraamiseen voi herpaantua. Lisäksi ajonopeus saattaa olla liian suuri vallitsevaan liikenneympäristöön ja olosuhteisiin nähden, poliisitarkastaja Timo Ajaste Poliisihallituksesta arvioi Poliisin tiedotteessa.

Tarkkaamattomuusvalvonnassa valvotaan kaikenlaista toimintaa, joka vaikuttaa ajamiseen keskittymiseen tai muun liikenteen havainnointiin. Ajasteen mukaan tyypillisesti tarkkaamattomuus johtuu puhelimeen puhumisesta sekä viestien lukemisesta tai kirjoittamisesta ajon aikana.

Euroopan komissio on arvioinut, että tarkkaamattomuus on riskitekijänä 10–30 prosentissa liikenneonnettomuuksista.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat arvioineet, että kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa turvavyötä käyttämällä noin joka kolmas olisi pelastunut.

– Liikenneturvallisuuden kannalta on myönteistä se, että turvavyön käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Etenkin henkilöautojen takapenkeillä ja pakettiautojen etuistuimilla jää turvavyö kuitenkin edelleenkin kiinnittämättä liian usein. Poliisin keinot lisätä turvavyön käyttöä ovat valvonta ja valistus, Ajaste täsmentää tiedotteessa.

Alkuviikon valvontaoperaatiolla poliisi tukee Euroopan liikennepoliisiverkoston TISPOLin torstaina 21.9. toteuttamaa Liikennekuolematonta päivää. Päivän tavoitteena on, että Euroopassa ei tuona päivänä kuolisi yhtään ihmistä liikenneonnettomuudessa.