Paimioon tulee uusi yksityinen päiväkoti

|

Paimion Ylä-Vistalle Välitien varteen alkaa lähiaikoina nousta uusi yksityinen päiväkoti, jonka toiminta käynnistyy ensi vuoden syksyllä. Päiväkotia alkaa pyörittää Verkanappulat Oy, jolla on Paimiossa jo entuudestaan Saaren alueella vastaavan kokoinen päiväkoti.

– Tämä on precis samanlainen päiväkoti, kuin Kämmekässä on, eli 96-paikkainen. Hoitopaikkojen haku alkaa vuodenvaihteen jälkeen, kertoo Verkanappulat Oy:n toimitusjohtaja Minna Takkula.

Paimiossa kaupungilla on käytössään päiväkotihoidossa palveluseteli, eli kaupunki tukee taloudellisesti perheitä, jotka valitsevat yksityisen päivähoidon. Perheet jättävät hakemukset siis suoraan yksityiseen päiväkotiin.

Lue lisää 29.9. 2017 lehdestä