Piikkio Worksilla jälleen lakko

Piikkio Worksin työntekijät ovat jälleen lakossa. Perjantain ajan kestävä lakko on vastalause työehtosopimuksen rikkomiselle työnantajan toimesta.

Työntekijät olivat lakossa viimeksi kaksi viikkoa sitten, jolloin he kertoivat esittävänsä vastalauseen työnantajan yksipuoliselle ja laittomalle palkanalennukselle.

Erimielisyyttä on pyritty ratkaisemaan edelleen neuvottelemalla. Työntekijöitä edustavan ammattiliiton mukaan työnantaja ei ole edelleenkään suostunut noudattamaan työehtosopimuksen palkkamääräyksiä.

– Vaikka neuvotteluissa on ollut apuna teknologiateollisuuden ja teollisuusliiton asiantuntijat, työnantaja ei ole suostunut rauhoittamaan tilannetta, vaan jatkaa itsepäisesti toimintaansa, teollisuusliiton lehdistötiedote kertoo.

Työnantaja ei ole näin ollen vetänyt takaisin palkanalennusta, vaan on ilmoittanut henkilökohtaisesti jokaiselle työntekijälle uudet aikapalkat, jotka laskevat käytännön aikapalkkaa 95 prosenttia osalta työtekijöistä. Työntekijäkohtainen palkanalennus on useita euroja tunnissa. Palkanalennus tulee voimaan työnantajan ilmoituksen mukaan 16. lokakuuta.

– Työntekijät ovat yrittäneet sopia asiaa neuvotteluteitse, mutta työnantaja on kieltäytynyt neuvottelemasta asiasta. Työntekijät ovat huolissaan, että tämä jyrkkä asenne vaarantaa paitsi yrityksen tulevaisuuden, niin myös hyvän talouskasvun telakkateollisuudessa. Yrityksen omistajaa, Jan Meyeriä on tiedotettu jo toukokuussa tästä huolesta, mutta toistaiseksi yrityksen omistaja ei ole asiaa ottanut todesta, tiedote päättää.