Rainingon kvinoapuuro mukana maailmanennätyksessä

Keskiviikkona Suomessa tehtiin maailmanennätystä. Kyseessä oli luomupuuron syönnin maailmanennätystempaus, joka oli osa Suomi100-hankkeen Syödään yhdessä -teemaa.

Aivan Paimion rajan lähistöllä sijaitseva lietolainen Rainingon luomutila otti osaa tempaukseen hieman harvinaisemmasta näkökulmasta. Tila tarjosi viljelemästään luomukvinoasta valmistettua puuroa yhdessä kunnan ruokapalvelujen kanssa, valmistaen yli 3500 annosta. Kaiken kaikkiaan Suomessa valmistettiin perjantaina 390 230 annosta luomupuuroa, mutta Rainingon luomutila oli ainoa, joka valmisti puuronsa kvinoasta.

– Päätimme keväällä lähteä hankkeeseen mukaan. Olin yhteydessä kunnanjohtaja Esko Poikelaan ja hän näytti ajatukselleni vihreää valoa, Rainingon luomutilallinen Juha Raininko kertoo.

Keskiviikkona kvinoapuuroon pääsivät siis tutustumaan niin Liedon koulujen, päiväkotien ja hoivapalvelujen asiakkaat, sekä jotkin työruokalat. Koululaisille tarjottiin maitoon tehtyä kvinoapuuroa, kun muut tutustuivat kasviin vispipuuron välityksellä.

Kvinoan matka Lietoon kulkee tiensä Amerikasta luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Marjo Keskitalon tuomana. Se jalostettiin Jokioisilla ja vuonna 2009 Rainingon tila teki ensimmäiset kokeilunsa kasvista.

– Suomalaisen kvinoan juuret ovat siis vahvasti Liedossa, Juha Raininko toteaa.

Rikkakasvia muistuttavaan kvinoaan kohdistuu jonkin verran ennakkokuuloja. Etelä-Amerikan Andeilla jo viisituhatta vuotta sitten viljelty kasvi on kuitenkin äärimmäisen terveellinen. Se on hiilihydraattipitoinen, ja etenkin keliaakikoille mainio, sillä se on gluteeniton.

