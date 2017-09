Sauvon Korpelantien kaventuminen kummastuttaa

|

Sauvon keskustan eteläpuolelta kohti Halikon Kinnarpyöliä mutkitteleva yhdystie 1812 eli Korpelantie on viime aikoina puhuttanut Sauvon koilliskulman asukkaita ja muita kyseisen tien käyttäjiä.

Ihmetystä ja suoranaista närkästystä on herättänyt se, että maantieojien perkaamisen yhteydessä tie on muuttunut monin paikoin aikaisempaa selvästi kapeammaksi. Aluevastaava Markus Salminen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta vastasi kysymyksiin .

