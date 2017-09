Varo hirviä liikenteessä

|

Suomen Riistakeskus kertoo, että hirvieläinten aktiivisuus ja liikkuvuus on suurta erityisesti syksyisin. Liikkumista lisää hirvien kiima-aika syys-lokakuussa ja vastaavasti peurojen kiima-aika myöhemmin loppusyksyllä.

Hirvieläimet liikkuvat aktiivisesti aamu- ja iltahämärässä. Tästä syystä kaikkien tiellä liikkujien on syytä olla tarkkana iltojen pimetessä. Erityisen tarkkana kannattaa olla parin tunnin ajan ennen ja jälkeen auringon laskun ja nousun. Usvan tai sateen vähentäessä näkyvyyttä kannattaa pudottaa ajonopeutta, jotta eläinten tullessa tielle reagointiin jää riittävästi aikaa.

Varsinkin hirvivaroitusalueilla liikkuessasi tarkkaile aktiivisesti tien pientareita ja vähennä ajonopeuttasi. Mikäli näet hirven tai peuran tiellä tai sen läheisyydessä, vähennä nopeuttasi välittömästi. On myös hyvä muistaa, että useita eläimiä voi liikkua yhdessä. Hirvieläinonnettomuudesta pitää aina ilmoittaa hätäkeskukseen.