Viikon kuvat: Kututalkoot ja iloinen puutarha

Marjatta ja Matti Tuomiston piha on valittu Iloinen piha -kilpailun voittajaksi Loimaalla. Pariskunta on työstänyt pihaa 36 vuotta.

– Tontti oli lähes lentokenttä, kun tähän tultiin, Matti Tuomisto kertoo Loimaan lehden haastattelussa.

Tuomistot pääsivät laittamaan pihaa omannäköisekseen muutettuaan maatilalle 1981.

Tontilta on raijattu kiviä ja tuotu maata tilalle. Pihapiirissä on kymmenkunta rakennusta, isoja kukkaistutuksia, hyötypuutarha, paljon leikattuja havupuita ja tontin kiertävä puolen kilometrin luontolenkki.

Suomusjärven Syvänojalla kivenmurikat saivat kyytiä, kun kututalkoolaiset kunnostivat taimenille lisääntymispaikkoja. – Yritämme saada kututalkoilla ilmiön liikkeelle, selittää WWF:n suojeluasiantuntija Elina Erkkilä Turun Sanomien haastattelussa.

Kuteminen kuuluu kaikille -kampanjan päämääränä on kerätä talkoolaisia ja maanomistajia pelastamaan uhanalaisia vaelluskalakantoja. Suomessa on jäljellä enää 11 taimenjokea. Kiskonjoki avataan taimenten vaellusreitiksi rakentamalla 250 000 eurolla kaksi kalatietä.

Hiljainen kukkasade. Viime sunnuntai, Turun päivä, avattiin hiljaisella hetkellä. Kaupunkilaiset laskivat Aurajokeen kukkia kunnioittaakseen Turun keskustassa 18. elokuuta tapahtuneen terrori-iskun uhreja, heidän omaisiaan ja auttajiaan. Kukat ja eteenpäin virtaava joki symboloivat eteenpäin jatkuvaa elämää. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

Silmä tarkkana ja paino jalustimilla. Ratsastusjousiammunta-kurssilla imitoitiin historiallisia sodankäynnin taitoja Salossa viime viikonloppuna. Ratsastusjousiammunta on vaativa urheilulaji, jossa ammutaan nuolia yhteen tai useampaan tauluun hevosen laukatessa tietyntyyppistä rataa pitkin. Lajissa käytetään perinnejousia, joissa ei saa olla tähtäämistä helpottavia apuvälineitä. Kurssin vetäjänä toiminut Mihai Cozmei on lajin maailman- ja euroopanmestari. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

Futsal-venytys. Mikko Matinarolla riittää ulottuvuutta. Ketteryys oli varmasti yhtenä tekijänän, kun Someron Voima futsal voitti Työväen urheiluliiton mestaruuden sunnuntaina Somerolla. SoVo tähyää alkavalla kaudella futsal-liigan kärikikahinoihin. Kuva: Kari Eerikäinen, Somero-lehti.

Kamarin sadat asukkaat. Tarvasjoen keskustan vanhimman asuinrakennuksen, Kertun tuvan, kamari on valmis. Asukkaitakin on jo satoja, sillä kamarissa majailevat Raija Isotalo-Aaltosen nuket. Kotiseutuyhdistys kunnostaa tupaa talkoovoimin. Kuva: Asko Virtanen, Auranmaan Viikkolehti.

Matematiikkaa lattialla. Sauvossa opetus on hajallaan erilaisissa tiloissa koulun sisäilmaongelmien vuoksi. Neljäsluokkalaiset opiskelevat matematiikkaa nuokkarin yläkerrassa. Lapset löysivät lattiasta, nojatuoleista ja tuolista apupöydät kirjojen alle. Opetustunteja pidetään välillä käytävillä ja myös koulun ruokalaa on hyödynnetty. Kemiaa opetetaan yläkerran käytävän lattialla. Väistötila-asioista keskustellaan maanantaina kunnanhallituksen kokouksessa. Kuva: Ina Virtanen, Kunnallislehti.

Tunnistatko metsän aarteet? Lappeenrannasta sienineuvojan kurssille Loimaalle saapunut Virpi Laamanen tunnistaa erilaisia sieniä oppaan avulla. Kurssia pitänyt pariskunta ja koko ikänsä sienten kanssa toimineet keruutuotetarkastaja Jussi Kammonen ja Olga Frankenhauser ovat huolissaan sienten tulevaisuudesta. – Ennen sieniä oli pilvin pimein, mutta 2000-luvulta alkaen on ollut monia syksyjä kun metsät ovat ammottaneet tyhjyyttään kuivuuden takia, sanoo Frankenhauser. Tämä syksy on ollut poikkeuksellinen. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

Ensin Elvis, nyt Buddy Holly. Salosta löytyi jokunen vuosi sitten oma Elvis. Tuorein tehty löytö on paljastaa toisen rockin historian suuren tähden. Jouni Ringborg esittää yhdessä Wheelers-yhtyeen kanssa Buddyn Hollyn klassisia kappaleita. Buddy Holly- keikoille valmistautuva Wheelers lämmittelee konettaan lauantaina Salossa, Nuijabaarissa. Yhtyeen muusikoista vuoden 1958 Cadillac Coupe de Villen ympärille Jouni Rigbom (edessä) sekä Pekka Bang, Esa Tokola ja Hannu ”Vito” Laurinen. Kuva: Veli-Matti Henttonen, Salon Seudun Sanomat.

Leikkaushommat yläilmoissa. Joonas Pohjola ja Andrei Ilin paneutuivat tällä viikolla Rauhanpuiston puiden hoitoleikkauksiin. Puut vaativat hoitoa, jotta vanhat oksat eivät putoaisi ohikulkijoiden päähän. Kuva: Maija Ala-Jääski, Uudenkaupungin Sanomat.

Terveisiä Turusta. FC Barcelonan tuore ranskalaisvahvistus Ousmane Dembele matkasi keskiviikkona luottavaisena takaisin Suomesta Espanjaan. Dembelen takareisi leikattiin onnistuneesti Turussa, ja pelaajan arvioidaan olevan takaisin pelikunnossa tammikuussa. Dembelen toipumista seuraavat FC Barcelonan ylilääkäri Ricard Pruna (vas.) ja hänet leikanneet Sakari Orava ja Lasse Lempainen. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

Lukubingon voittaja luki 147 kirjaa. Laitilan kirjaston lasten lukubingo-kisassa luettiin kirjoja sen perusteella, minkä värinen kansi kirjassa oli. Jos sai tietynvärisen kirjasuoran luettua, sai bingon. Ilona Hämäläinen, Aliisa ja Silja Kylä-Heiko sekä Odessa Laivoranta osallistuivat kesälomilla kirjaston lukubingoon. Taustalla näkyy lasten keräämiä bingolappuja. Kisan voittivat 7-vuotiaat kaksoset Silja ja Aliisa Kylä-Heiko. He saivat molemmat 49 bingoa, mikä tarkoitti käytännössä huimaa määrää luettuja kirjoja: kumpikin luki kesän aikana 147 kirjaa. Kuva: Mari Loikkanen, Laitilan Sanomat.

Puistokadun puutalo puksutteli paikalleen. Tammikuusta asti Turun Ruusukorttelinkujalla ollut 1800-luvun puutalo siirrettiin tiistain vastaisena yönä takaisin alkuperäiselle paikalleen tontin Puistokadun suuntaiselle sivulle. Tontille palaa aikanaan myös toinen suojeltu puutalo, joka purettiin hirsi kerrallaan säilytykseen viime vuoden syyskuussa. Kuva: Juha Paju, Turun Sanomat.

Viikon kuvat