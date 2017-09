Viikon kuvat: Mielensäpahoittaja, tankotanssija ja 300 putkiloa hammastahnaa

|

Palloilun ystäville viime viikot ovat olleet juhlaa. Kesän palloilusarjoja laitetaan parhaillaan pakettiin ja mitaleita on pujotettu monen varsinaissuomalaisenkin kaulaan.

Samalla myös talven palloliigat ovat ehtineet aloittaa. Mielenkiintoiset ensimmäiset kierrokset on käyty, ja yleisö on päässyt tulkitsemaan ennakkoasetelmia.

Viikon kuvissa näet esimerkiksi Turun Sanomien kuvaajan Ari-Matti Ruuskan oivalluksen jääkiekko-ottelun katsomosta.

Urheilun lisäksi käymme mm. Turku–Helsinki-moottoritien taukopaikalla Suomusjärvellä, jossa pysähtyvät myös tuhannet aasialaisturistit. Vilkkaimpina aamuina liikenneaseman pihalla on voinut seistä kaksikymmentä tilausbussia, kertoo Salon Seudun Sanomat. Turisteja kiinnostaa erityisesti ksylitoli.

– Me olemme varmaan Suomen suurin ksylitolihammastahnan myyjä!, naurahtaa kauppias Ismo Rouvinen lehden haastattelussa.

Aamuisin voi mennä kaupaksi jopa kolmesataa putkiloa hammastahnaa.

Mitä setä sanoo? Kuulosuojaimia käyttämällä monet aikuisetkin voisivat välttyä mielensä pahoittamiselta niin jääkiekkokatsomossa kuin muuallakin. Kuva on Tuton ja Espoo Unitedin välisestä Suomen cupin ottelusta syyskuussa. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

Taiturointia tangoilla. Sari Lehtonen on menossa asentoon, jota kutsutaan kaksoseksi. Hän on harrastanut tankotanssia 3,5 vuotta. Kaksi vuotta lajia harrastanut Heidi Mannila (oik.) katsoo vieressä. Kuva: Iida Kauppi, Laitilan Sanomat.

Kiinalaisten ksylitolikauppa. Teboil Kivihovissa Suomusjärvellä on viime kuukausina pysähtynyt tuhansia aasialaisia matkailijoita. Kivihovi kertoo myyvänsä jopa kolmesataa putkiloa ksylitolihammastahnaa aamussa. Etenkin kiinalaiset ovat innostuneita ”salitolista”. Yksi turisti ostaa ksylitolipurukumiakin kymmenillä euroilla. Äiti Oh Sung Ja ottaa kuvia tyttärestään Jang Hyun Jinistä. Kuva: Lasse Kylänpää, Salon Seudun Sanomat.

Tässä tulee päiväkoti. Loimaalaisen Puistometsän päiväkodin ensimmäiset tilaelementit saapuivat Puistokadulle myöhään torstai-iltana. Seuraavana aamuna elementit purettiin laveteilta ja asennettiin paikoilleen. Tilaelementti painaa betoniperustuksineen päivineen yhteensä 50–60 tonnia. Kuva: Lari Kiviranta, Loimaan Lehti.

Jarosta ei ollut TPS:n nousujunan pysäyttäjäksi. TPS:n Niklas Blomqvist (vas.) ja Onni Valakari meinaavat ratketa riemusta juhliessaan Valakarin osumaa, joka vei turkulaiset jo kolmen maalin johtoon lauantaina. Jaron Thomas Kulan ja Markus Kronholmin olemuksista ei ole vaikea päätellä miesten mielialoja. TPS pelaa kauden päätteeksi sarjanoususta ykkösestä liigaan. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Virtaa riittää. Mä näitä polkuja tallaan kai viimeiseen asti, laulavat turkulaiset viihdemusiikin ikonit Matti ja Teppo Ruohonen ja Yläneen Valasrannan tanssiyleisö tanssii hymyssä suin. Täysin väärässä eivät veljekset olleet poluista laulaessaan vuonna 1981 julkaistussa kappaleessa, sillä duon 50-vuotistaitelijajuhla häämöttää kahden vuoden päästä. Eikä tahti ole valtavasti laantunut, vaikka miehet ovat jo 70 vuoden molemmin puolin. Uusia kappaleita syntyy edelleen ja uusi levy julkaistaan lokakuun puolessa välissä. Kuva: Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti.

Raision Loimun lentopallon Mestaruusliigan sarja-avaus päättyi tappioon ja kiukkuun. Janne Marttila ei pitänyt joukkueensa sunnuntain suoritusta erityisen hyvänä, ja omiin otteisiinsa hän suhtautui kaksijakoisesti. – Hyökkäykseen olen ihan tyytyväinen, mutta vastaanotto oli aivan paska. On noussut hyvin koko alkusyksyn, mutta en tiedä mikä siinä nyt sakkasi, hän arvioi. Loimun parhaat pistemiehet olivat Gino Naarden (kuvassa edessä) ja Marttila. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Nappaako, nappaako? Ennätysmäärä pilkkijöitä osallistui lauantaina laituripilkin SM-kilpailuun Perniön Matildassa viime viikonloppuna. Yli 400:n kilpailijan joukossa nuorimpia kilpailijoita oli Amos Aalto mentorinsa Armas Bundan kanssa. Lähellä rantaa kala söi kohtalaisesti. Kilpailun voitti ylivoimaisesti salolainen Jaripekka Kilpeläinen Kiskon Kalakerhosta. Hän onki neljässä tunnissa 8130 grammaa kaloja. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Ei enää katokorvauksia. Kovat sateet verottivat maanviljelijä Pekka Niemisen kymmenen hehtaarin ohrapellosta puolet. Lakoontuneet kohdat on menetetty. Valtio lakkasi viime vuonna maksamasta viljelijöille katokorvauksia, samanaikaisesti Suomen pelloilla puidaan heikointa satoa seitsemään vuoteen. Vakuutusyhtiöiden satovahinkovakuutukset ovat menneet erittäin huonosti kaupaksi. Kuva: Tatu Lertola, Turun Sanomat.

Parasta just nyt. Suikkilan päiväkodin eskarilaiset ja koko Turun varhaiskasvatus tanssivat samanaikaisesti Robinin biisin tahtiin. Turun Varvintori täyttyi torstaiaamuna sadoista innokkaista päiväkotilapsista. Lapset harjoittelivat etukäteen päiväkodeissa lastentarhanopettaja ja break-tanssija Samppa Stenrosin suunnitteleman koreografian. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

Voittopaita päälle. Jalkapallo Turun Urheilupuiston yläkentällä nähtiin sunnuntaina poikkeuksellisen paljon onnellisia jalkapalloilijoita, kun sekä TPS:n että Interin A-pojat juhlivat mitaleitaan sarjan päätöspelin jälkeen. Jo viikkoa aiemmin ykkössijansa varmistaneen TPS:n mestaruusjuhlia ei häirinnyt derbyssä kärsitty 2–4-tappio paikallisvastustajalle. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Hahmopelto ensi kesän iloksi. Anne Kuusisto, Birgit Ilmanen, Vuokko Tyvi ja Hilkka Knaapinen ovat puuhanaiset Uudenkaupungin torilla olevan neulegraffiti-auton takana. Nyt tekijöillä on uusi rauta tulessa. He tekevät satoja nukkeja, joiden aiheena ovat työtätekevät, ahkerat ammattilaiset. Nuket sijoitetaan näkyvälle paikalle pellolle. – Uusikaupunki tunnetaan nyt työllistävänä kaupunkina, ja ettei matkittaisi muita hahmopeltoja, aiheena ovat työtätekevät, ahkerat ammattilaiset, taustoittavat naiset. Kuva: Patrick Paldanius, Uudenkaupungin Sanomat.

Vilpas avasi niukalla voitolla. Miesten Korisliigan suurimmaksi suosikiksi nostettu Salon Vilpas aloitti kauden niukalla kotivoitolla, kun se kukisti torstaina KTP:n Salohallissa lukemin 75–70. Vilppaan riveihin täksi kaudeksi siirtynyt Teemu Rannikko myönsi odottaneensa avausottelua ”vesi kielellä”. – Se ehkä näkyi pienenä hermoiluna. Itselleni tämä ottelu oli vielä henkilökohtaisempi, sukulaissuhteiden ja omien kovien odotusten vuoksi. Kuvassa koria tavoittelee laituri Javontae Hawkins. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

Soutaa alligaattoreiden kanssa. Tässä kuvassa yksikkösoutaja Eeva Karppinen valmistautuu vielä kotoisilla Uittamon rannoilla MM-koitokseen. Tällä viikolla käydyt kisat ovat osoittaneet, että ennakkotiedot kisaradalla uiskentelevista alligaattoreista ovat totta. Soutajia ne eivät ole kuitenkaan Floridassa häirinneet. Karppinen soutaa perjantai-iltana naisten yksikköjen C-finaalissa. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

Viikon kuvat