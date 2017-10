Ei ollutkaan pahoinpitely

|

Lounais-Suomen poliisilaitoksella oli tutkinnassa pahoinpitely Sauvossa, johon pyydettiin eilen 26.10.2017 silminnäkijä havaintoja.

Asiassa on nyt selvinnyt, että pahoinpitelyä ei ole tapahtunut, vaan tapahtuma liittyy kahden alaikäiseen pojan välillä tapahtuneeseen vahinkoon, josta he eivät ole uskaltaneet kertoa rehellisesti vanhemmilleen ja poliisille.

Poliisi haluaakin muistuttaa, että poliisi suhtautuu aina vakavasti tehtyihin pahoinpitelyilmoituksiin ja siksi ne aiheuttavat aina toimenpiteitä. Poliisi joutuu rajallisista resursseista johtuen priorisoimaan tutkittavia asioita ja tästä johtuen on valitettavaa, että joudumme käyttämään aikaa asioihin, jotka myöhemmin osoittautuvat valheellisiksi.