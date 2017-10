Ilkivaltaa Villen kuntokeitaalla

|

Villen kuntokeitaaksi nimetty ulkokuntosali Paimion Jokipuistossa on joutunut ilkivallan kohteeksi. Silminnäkijän mukaan ”mopopojat ovat saaneet hävitystä aikaiseksi”. Mopoilla on ”keulittu” kuntolaitealueen keltaista pinnoitetta piloille. Paikalla on nähty usein koulun jälkeen nuoria.

Villen Kuntokeidas avattiin 26. elokuuta Jokipuiston tapahtuman yhteydessä. Ulkokuntosali on ollut ulkoilijoiden suosiossa. Erityisesti sitä ajateltiin senioreille matalan kynnyksen lähiliikuntapaikaksi, jonne on helppo saapua vaikka rollaattorilla tai pyörätuolilla.