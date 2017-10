Katso video: Kiire ei ole peräkärryn peruuttajan kaveri

|

Jokainen voi hallita peräkärryn peruuttamisen pienellä harjoittelulla. Tärkeintä on liikkua riittävän hiljaa. Tällöin kuljettajalle jää enemmän aikaa havainnoida, arvioida, ajatella ja toimia.

Kuljettaja voi myös pysähtyä välillä ja mennä ulos katsomaan, miltä tilanne näyttää. Varsinkin korkean, kuomullisen kärryn taakse jää isot katveet.

Kokeneemmalla kärrynperuuttajalla peilit voivat riittää matalampien kuormien peruuttamiseen.

– Periaatteessa tyyli on vapaa, mutta sivupeileistä näkee parhaiten perävaunun liikkeet edellyttäen, että perävaunu on vähintään vetoauton levyinen. Jos perävaunu on selkeästi vetoautoa kapeampi, on peruuttaminen todella vaikeaa. Perävaunun tullessa näkyviin sivupeilistä on se jo kääntynyt yleensä tarpeettoman paljon, neuvoo Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Kuljettajan on muistettava seurata myös auton nokan liikeratoja. Peruutettaessa ja käännettäessä auton nokka liikkuu sivusuunnassa yllättävän paljon ja se osuu helposti toisiin autoihin, pylväisiin tai muihin sellaisiin, mikäli kuljettaja keskittyy vain seuraamaan perävaunun liikeratoja.

Peruutettaessa vaikkapa lastauslaiturille on etäisyyden arviointi takana olevasta esteestä hankalaa. Apumies on tämän ongelman ratkaisussa paras vaihtoehto.

– Apukuljettajaa voi pyytää ulos näyttämään etäisyyttä. Tähän tehtävään kannattaa kuitenkin valita kaveri harkiten. Huolimattomasta näyttäjästä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Ennen peruuttamisen aloittamista on sovittava tarkasti paikka, missä näyttäjän kannattaa seisoa sekä yhteinen merkkikieli, jota kuljettajan on helppo ymmärtää ja tulkita.

Myös tekniikasta on apua. Perävaunun taakse voi asentaa langattoman peruutuskameran, jonka kuvaa voi seurata järjestelmästä riippuen autossa olevalta näytöltä tai matkapuhelimesta.

Mihin B-kortti oikeuttaa?

B-luokan ajo-oikeus oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmää, jossa on B-luokan vetoauto ja jossa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg sekä ajoneuvoyhdistelmää, jossa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg mutta ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 3 500 kg.

Mihin rattia pitää kääntää, kun haluan perävaunun oikealle?

Mikäli haluat peruuttaessasi perävaunun kanssa kääntyä oikealle, käännä ohjausta ensin hieman vasemmalle. Kun näet oikeasta sivupeilistä vaunun lähteneen kääntymään, suorista ohjaus. Peruuttaessasi hetken autolla suoraan, suurenee perävaunun kääntymiskulma. Jotta saisit käännöksen jälkeen perävaunun jatkamaan haluamaasi suuntaan, käännä sopivan kääntymiskulman jälkeen tiukasti oikealle. Näin kääntymiskulma loivenee ja lopulta yhdistelmä suoristuu.

– Kun yhdistelmä sitten on suorassa, suorista renkaat ja jatka tarvittaessa peruuttamista suoraan taaksepäin. Mikäli haluat kääntyä vasemmalle, tee asiat vastakkaisiin suuntiin kuin esimerkissä.

Miten peruutan peräkärryllä suoraan?

Peruuttaessasi perävaunulla suoraan on tärkeää, että liikutat katsettasi koko ajan sivupeilistä toiseen. Mikäli huomaat, että perävaunu lähtee kääntymään jommallekummalle sivulle, tee ohjauksella pieni korjausliike samaan suuntaan. Toisin sanoen, jos perävaunu lähtee kääntymään oikealle, käännä hieman oikealle. Jos perävaunu lähtee kääntymään vasemmalle, käännä hieman vasemmalle.

– On tärkeää, että korjaavat ohjausliikkeet tehdään ajoissa ja mahdollisimman pieninä. Näin peruuttamisesta ei tule kiemurtelevaa soutamista.

Teksti: Jarno Keskinen