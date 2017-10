Kunnilla ja medialla tärkeä osa yrityselämän virkeydessä

|

Piikkiöläisen Kavalton tilan yrittäjä Taija Kavaltolla on näköalapaikka varsinaissuomalaiseen yrittäjämaailmaan. Hän toimii toista kautta Varsinais-Suomen yrittäjien varapuheenjohtajana, toimittuaan aiemmin muun muassa Piikkiön paikallisyhdistyksen puheenjohtajana.

– Erityisesti tänä vuonna Varsinais-Suomen yrittäjät ovat tehneet järjestötyössä uusiutumista muuttuvan maailman ja tilanteiden mukaan. Ajamme oikeita asioita ja poistamme vanhakantaisuuksia. Edunvalvonta on korostunut Sote-uudistuksen ja maakuntamallin myötä. Positiivista rakennemuutosta on ollut myös havaittavissa, Kavalto kertoo.

Tärkeitä asioita ovat hänen mukaansa erilaisten koulutusmallien riittävä tarjonta, sekä elinkeinovaikuttaminen kuntakohtaisesti.

– On tärkeä saada osaavia työntekijöitä työpaikoille ja yrittäjien kanta tähän on pyritty tuomaan esiin. Elinkeinoasioissa esimerkiksi Kaarinalla on hyvä malli elinkeinoyhtiöstä ja sitä on helppo lähestyä. Organisaatio on joustava ja elinkeinoyhtiö pystyy helposti auttamaan yrittäjiä kiperissäkin kysymyksissä. Kaikkialla ei toisaalta ole näin hyvä tilanne. On tärkeä luoda vuoropuhelua yrittäjien ja kaupungin välillä. Uusilla valtuutetuilla on nyt vaikuttamisen paikka, hän muistuttaa.

Taija Kavalton mukaan myös Paimio toimii mainiona esimerkkinä siitä, miten asioita on saatu eteenpäin yritysmaailmassa. Paimiossa toimii tällä hetkellä yritysasiamies ja kaupungilla on konkreettista vuoropuhelua yrittäjien kanssa esimerkiksi aamukahvien merkeissä.

– Päättäjiä jouduttiin herättelemään jonkin verran Paimiossa, mutta lopulta saatiin paljon hyvää aikaiseksi. Pari-kolme vuotta sitten tilanne oli aivan toinen. Turun itäisten kuntien asiat ovat hyvällä tolalla ja Paimio kuuluu niihin. Eikä Sauvossakaan asiat huonosti ole, vaan yrittäjien välillä on hienoa yhteistyötä.

Yrittäjien talousnäkykulmasta Taija Kavalto näkee tilanteen olevan tällä hetkellä parempi.

– Etenkin meidän yrityksessämme se näkyy herkästi. Tilalla järjestetään juhlien ohessa yritysten virkistystilaisuuksia, jotka olivat melko jäissä pari viime vuotta. Nyt tämän vuoden aikana ja osittain jo viime vuonna tilanne piristyi. Vaikka vilkastuminen ei heti näkyisikään kassassa, uskon, että tulevaisuutta löytyy.

Etenkin Turun Telakka on vaikuttanut Kavalton mukaan paljon vallitsevaan tilanteeseen.

– Alueellamme on paljon alihankkijayrityksiä. Kun tilauskanta on hyvä moneksi vuodeksi, luo se lisää varmuutta. Kynnys palkata työvoimaa madaltuu ja voidaan ajatella tulevaisuutta useammaksi vuodeksi eteenpäin.

Toki haasteitakin löytyy, mutta tärkeää on sanoa asioita ääneen.

– Hyvä vire luo toimintaa ja vie asioita eteenpäin. On tärkeää, miten media kirjoittaa vallitsevasta tilanteesta. Kun taantumaa toitotettiin kovasti, ne joilla ei ollut edes ongelmia, alkoivat himmailemaan, eivätkä investoineet. Ne, jotka uskalsivat siitä huolimatta investoida, ovat nyt menestyneet.

