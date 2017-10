Ryhtyisitkö tukihenkilöksi?

|

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri etsii jälleen uusia vapaaehtoisia tukihenkilöitä lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Mukaan kaivataan kaikenikäisiä aikuisia. Toive on, että näillä aikuisilla on mahdollisuus sitoutua tapaamaan tuettavaa lasta, nuorta tai perhettä noin kaksi kertaa kuukaudessa vuoden ajan arkisen yhdessäolon ja yhteisen tekemisen merkeissä. Tukemisen tarkoituksena on ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia sekä edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

Kymmenet lapset odottavat tälläkin hetkellä Turun ja Vakka-Suomen alueella itselleen tukihenkilöä, jonka kanssa voisi käydä esimerkiksi liikkumassa, kalastamassa tai elokuvissa ja siten rohkaistua löytämään uusia harrastuksia ja kavereita. Tukihenkilössä lapsi saa elämäänsä luotettavan aikuisen, jolle kertoa arjestaan ja ehkä myös mieltä painavista asioista. MLL korvaa tukihenkilöille toiminnasta mahdollisesti koituvia kuluja.

Tukihenkilönä toimiminen edellyttää MLL:n tukihenkilökoulutuksen suorittamista. Koulutus on maksuton, eikä se vielä velvoita ryhtymään tukihenkilöksi. Syksyn ensimmäinen koulutus alkaa Turussa kuun vaihteessa. Ilmoittautuminen ja lisätietoja MLL:n Varsinais-Suomen piirin vapaaehtoistoiminnan vastaava Katja Tamminen, p. 044 535 5160 tai katja.tamminen@mll.fi.