Testaa, tunnistatko murteet

Miten hyvin tunnistat Suomen murteet? Erotatko Turun murteen näytteiden joukosta?

Expedia Suomi on koonnut kotimaan murrekartan, jossa valtaosa murreäänitteistä on Kotimaisten kielten tutkimusarkistosta. Voit ensin tutustua murrenäytteisiin ja testata osaamisesi sen jälkeen.

Kotimaan murrekartta, Expedia.fi

Turun murre on suhteellisen helppo tunnistaa näytteiden joukosta, kertoo testin tulokset kerännyt Expedia. Murretestin on tehnyt tähän mennessä noin 5 000 suomalaista eri puolilla maata. Turun murteen on näytteistä osannut paikantaa yli 70 prosenttia vastaajista.

Suomen kielen tunnistetuin murre on stadin slangi. Sen osasi murrenäytteen pohjalta nimetä 76 prosenttia vastaajista. Myös Tampereen murre ja Savon murre osoittautuivat helpoiksi tunnistaa.

Haasteellisempia paikannettavia on ollut Hämeen murre, jonka vain 43 prosenttia vastaajista arvasi oikein. Pohjalaiset murteet olivat myös kinkkisiä.

Suomen murteet

Helpoimmat ja vaikeimmat tunnistaa

1. Stadin slangi (Helsinki) 76% murretestin vastaajista tunnistaa

2. Tampereen murre 73% murretestin vastaajista tunnistaa

3. Turun murre 71% murretestin vastaajista tunnistaa

4. Savon murre (Sotkamo) 70%

5. Rauman murre 64%

6. Savon murre (Enonkoski) 59%

7. Peräpohjolan murre (Enontekiö) 56%

8. pohjoispohjalainen murre (Oulu) 53%

9. eteläpohjalainen murre (Kauhava) 50%

10. Hämeen murre (Hollola) 43%

Lähde: Expedia ja Verve Search Kotimaan murrekartan testin perusteella