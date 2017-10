Verotiedot julki keskiviikkona – asiantuntija kertoo, mitä tiedoissa näkyy ja miksi niitä kannattaa lukea

|

Kuka löytyy Varsinais-Suomen verolistan kärkipaikalta? Löytyykö listalta yllättäviä nousijoita? Mitkä yritykset maksoivat eniten yhteisöveroja Paimiossa, Sauvossa ja Kaarinassa?

Julkaisemme keskiviikkona uutisia Varsinais-Suomen verolistoilta verkossa www.kunnallislehti.fi heti aamulla.

Verotiedot antavat varsin kattavan kuvan henkilön tuloista, jos verovelvollinen on tavallinen palkansaaja. Sen sijaan esimerkiksi yrittäjän tulot ja omaisuus jäävät monesti piiloon. Näin kertoo Veromaksajain keskusliiton johtava lakimies Päivi Kaari.

Saako verotiedoista selville paljonko työkaveri tienaa?

– Bruttopalkka ei verotiedoissa näy, eikä sitä voi suoraan laskea. Jos työkaveri saa pääsääntöisesti palkkatuloa, hänen palkkansa taso on mahdollista nähdä ansiotuloissa. Verotettavaa tuloa on se osa palkasta, joka jää jäljelle erilaisten vakuutusmaksujen ja tulonhankkimisvähennysten jälkeen. Työkaverilla voi olla myös muuta vähennettävää, kuten työmatkakulut tai asuntovelan korot, vastaa johtava lakimies Päivi Kaari.

– Palkkaa ei näe suoraan, mutta palkkatason voi päätellä. Ansiotuloista ei näe myöskään, onko verotettava tulo palkkaa, työttömyyskorvausta tai esimerkiksi äitiyspäivärahaa, jatkaa Kaari.

Voiko verotiedoista nähdä, mitä kylän menestynyt yrittäjä tienaa?

– Verotiedoista selviää yrittäjäosakkaan tulot hyvin huonosti. Myöskään bisneksen kannattavuudesta ei voi tehdä päätelmiä verotietojen perusteella. Verotiedot riippuvat siitä, miten yrittäjä nostaa tuloa yrityksestä. Yrittäjä voi esimerkiksi joku vuosi jättää tuloja nostamatta, jos hänelle on jo kertynyt hyvin varallisuutta. Jaettu osinko ei myöskään näy verotiedoissa. Osakas voi nostaa maksimissaan 150 000 euroa huojennetusti verotettavaa osinkoa, joista 25 prosenttia on veronalaista tuloa. Siis noin 37 500 euroa tästä osinkopotista näkyy verotiedoissa.

– Osakeyhtiön tilinpäätös Kaupparekisterissä on avointa tietoa. Sieltä käy yrityksen kannattavuus paremmin selville.

Voiko yrityksen myyntihinnan päätellä verotiedoista, kun myyjä on tiedossa?

– Yrityksen myynti näkyy verotiedoissa yleensä pääomatuloissa. Kauppahintaa ei voi päätellä suoraan myyjän verotiedoista, sillä verotettavaa tuloa on vain osa myyntivoitosta. Jos on omistanut yrityksen alle 10 vuotta, verotettavaa tuloa on 80 prosenttia myyntivoitosta. Yli 10 vuotta yrityksen omistanut maksaa veroa 60 prosentista myyntivoittoa.

Mitä voi päätellä apurahaa saavan naapurin tuloista, jos tulot näyttävät verotiedoissa hyvin pieniltä?

– Apurahasta näkyy verotettava tulo, ei kaikki veronalainen tulo. Apurahoissa voi olla veronalaisia määriä, mutta yleensä niissä on paljon vähennyksiä. Voi olla, että verotiedoissa naapurin tulot näyttävät hyvin pieniltä, eikä se kerro mitään apurahan määrää.

Mitä muita tulotietoja jää verotiedoissa näkymättä?

– Urheilijoiden verotus ja tulot jäävät usein piiloon. Urheilija voi rahastoida ja järjestellä näin tasaisemmin palkintorahojensa verotusta. Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräisen viime vuoden palkintorahojen suuruutta ei varmaankaan voi päätellä verotiedoista. Osaa urheilijoista ei myöskään veroteta Suomessa. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi formulatähdet ja NHL-jääkiekkoilijat.

Voiko verotiedoissa olla virheitä?

– Kyllä. On tärkeää muistaa verotietojen lukuohjeena, että virhe on mahdollinen. Joskus verotietojen kärkeen on noussut esimerkiksi erikoisia, tuntemattomia nimiä, jotka ovat olleet täysin virheellisiä.

– On myös muistettava, että verotiedot tulevat julkisiksi verotuksen päättymishetken mukaisina. Muutoksenhaun tai oikaisun johdosta verotukseen tehdyt muutokset eivät ole enää julkisia.

Onko jotain syytä, miksi tavallisen tallaajan kannattaisi lukea verotietoja?

– Verotiedoista voi olla apua, jos harkitsee työpaikan vaihtoa. Tiedoista voi seurata myös oman alan palkkatasoa tai mitä muut työpaikalla tienaavat. Tavallisen palkansaajan tulotason voi laskea verotiedoista.

Lue myös viime vuoden uutinen Paimion ja Sauvon yhteisöveroista.