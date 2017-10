Yli seitsemän miljoonan euron veronpalautuspotti Paimioon ja Sauvoon

|

Paimiolaiset ja sauvolaiset saavat yhteensä 7,1 miljoonaa euroa veronpalautuksia tänä vuonna. Paimioon palautuksia tulee 5,5 miljoonaa euroa ja Sauvoon 1,6 miljoonaa euroa.

Kaarinalaisten palautuspotti on yhteensä 15,9 miljoonaa euroa.

Paimiossa ennakkoveron palautusta verottajalta saa lähes 6 900 veronmaksajaa. Keskimääräinen veronpalautus henkilöä kohti on siis 795 euroa.

Sauvossa palautuksia on luvassa lähes 1 900 veronmaksajalle. Keskimääräiseksi palautussummaksi tulee silloin 877 euroa.

Palautukset maksetaan tileille joulukuun alussa.

Verohallinto kertoi torstaina ennakkotietoja vuoden 2016 verotuksesta. Henkilöiden ja yritysten tarkat verotiedot julkaistaan ensi viikon keskiviikkona.

Palautusten lisäksi peimarilaisille lankeaa myös mätkyjä eli jäännösveroja. Paimiossa niitä pitää maksaa 1,8 miljoonaa euroa.

Mätkyjen maksajia on Verohallinnon mukaan 1 322. Keskimäärin paimiolainen maksaa jäännösveroa 1 370 euroa.

Sauvossa maksettavaa on yhteensä reilu miljoona euroa. Mätkyjä joutuu maksamaan 535 henkilöä. Keskimääräinen mätkysumma on silloin 1 900 euroa.

Maksupäivät

5.12.2017 veronpalautukset vuodelta 2016 maksetaan pankkitileille.

Jos tilinumeroa ei ole ilmoitettu Verohallintoon, palautus maksetaan maksuosoituksena OP:n välityksellä.

29.11. on jäännösveron ensimmäisen erän maksupäivä.

Jäännösveron 2. erän eräpäivä on 1.2.2018.

Lähde: Vero.fi

Jäännösveroja joutuu usein maksamaan, jos henkilö on saanut myyntivoittoja, joita ei ole osannut ennakoida. Tämä on Verohallinnon pääanalyytikon Aki Savolaisen mukaan tyypillinen tapaus.

Veronpalautusta taas syntyy monista erilaisista syistä. Yksi on Savolaisen mukaan se, että tulot ovat jääneet jostain syystä ennakoitua pienemmiksi.

– Tai on esimerkiksi aliarvioitu vähennyksiä. Tyypillinen tapaus on, että on muutettu vuokra-asunnosta omistusasuntoon, eikä ole osattu vähentää omistusasunnon vähennyksiä oikein.

Myös kotitalousvähennys jää monelle veronmaksajalle palautettavaksi, eikä sitä ole etukäteen arvioitu verokorttiin.

–Työmatkakulut jätetään myös usein ennakoimatta verokorttiin, kertoo Savolainen.

Pääanalyytikko kertoo myös monen suomalaisen suoraan säästävän veropalautuksia odotellen.

Veronpalautuksia maksetaan tänä vuonna kaikkiaan noin 2,6 miljardia euroa. Se on yli 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, kertoo Verohallinto. Palautuksia maksetaan lähes 3,7 miljoonalle henkilölle.

Jäännösverojen määrä sen sijaan laski noin 60 miljoonaa kokonaissumman ollessa 1,1 miljardia. Vähennys on noin viisi prosenttia edellisestä verotuksesta.

Jäännösveroja määrättiin maksettavaksi noin 680 000 henkilöasiakkaalle.