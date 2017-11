Innostava esimies valmentaa työntekijän huippusuorituksiin

|

Menestyvässä työyhteisössä joukkue­pelaaminen on arvossaan. Pauli Aalto-Setälä luottaa yhteistyön voimaan.

Aller Median toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä nimitettiin kesäkuun alussa työelämäprofessoriksi (Professor of Practice) Turun yliopistoon. Professuuri on kaksivuotinen ja sivutoiminen. Työelämäprofessorina Aalto-Setälä alkaa vetää Turun yliopistossa uutta Digital Mindset -koulutusohjelmaa. Hän on pestistä innoissaan.

– Halusin todella tehdä yhteiskunnallista työtä, ja se sopi myös työnantajalleni. Minulle se on lähinnä digitaalisen talouden ja digitaalisen kulttuurin opetusta joka toinen perjantai. Olen myös yhteyshenkilö yrityksiin päin, Aalto-Setälä sanoo.

Aalto-Setälä opettaa Turun kauppakorkeakoulun ja yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoille muun muassa viestintää ja mediaa, myös sosiaalista mediaa.

– Sosiaalista mediaa pidettiin pitkään alempiarvoisena sivuilmiönä, mutta se on osoittanut vahvuutensa, Aalto-Setälä muistuttaa.

Pätevistä tekijöistä, kuten data-analyytikoista, on pulaa, ja Suomessa toimiva Aller Media onkin palkannut paljon työntekijöitä ulkomailta. Suomessa Allerilla on 300 työntekijää.

– Juuri oli työhaastattelussa yksi saksalainen kaveri. Työkieleksi meillä tuli englanti jo muutama vuosi sitten, kun osaajia alkoi virrata maailmalta tänne. Ja kun esimerkiksi Nokia irtisanoi paljon huippuosaajia, me muut saaimme sieltä työntekijöitä, Aalto-Setälä kertoo.

– Täällä Suomessa meillä on töissä pääasiassa digitaalisen markkinoinnin osaajia, Aalto-Setälä kertoo.

Aalto-Setälän mielestä kansainvälinen työyhteisö on elävämpi, mahdollisesti tuottavampikin.

– Se luo uutta enemmän, kun on ihmisiä monesta eri kulttuurista. On vain hyvä, että on monenlaista osaamista ja kokemusta, Aalto-Setälä arvioi.

”Taito työskennellä toisten kanssa vain korostuu, kun rakennetaan jotain uutta.”

Aalto-Setälä on kokenut mediavaikuttaja, puhuja, journalisti ja kirjailija. Ennen Aller Median toimitusjohtajaksi nimittämistään hän on toiminut Kotimaa-lehden, Iltalehden ja Nelosen päätoimittajana sekä ollut perustamassa maahan kaksi kaupallista tv-kanavaa. Työnantajan roolissa hän arvioi tehneensä vähintään tuhat työhaastattelua.

– Ainakin olen palkannut enemmän väkeä kuin irtisanonut, Aalto-Setälä sanoo.

Aalto-Setälä arvostaa työntekijässä ennen kaikkea tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja.

– Taito työskennellä toisten kanssa vain korostuu, kun rakennetaan jotain uutta. Ideahan ei ole mikään yksittäinen tapahtuma, vaan se on eräänlainen ekosysteemi tai ketju. Esimerkiksi joku tuottaa idean, toinen miettii, miten se toteutetaan, ja kolmas sen rahoitusta. Se tarkoittaa, että kaikissa hyvissä innovaatioissa on monta ihmistä mukana.

– Ihminen voittaa aina robotin vuorovaikutustaidoissaan. Ihmisen ongelmanratkaisemiskyky ja luovuus ovat ainakin toistaiseksi tekoälyä korkeammalla tasolla.

Koska työyhteisö ja teknologia ovat nopeassa tahdissa muuttuneet, myös yritysten työnjohdon on pitänyt mukautua tilanteeseen. Vanhan mallin pomottaminen ei toimi enää tänä päivänä. Nykyjohtajankin pitää olla monitaituri, joka osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla.

– Modernin työyhteisön esimiehen pitää olla aika hyvä valmentaja, eikä niinkään valvova, määräysvaltainen käskyttäjä. Hän on oikeudenmukainen ja kohtelee työntekijöitä tasa-arvoisesti.

Pomokulttuuri muuttui hitaasti niin, että ensin 1980-luvulla esimiehet alkoivat saada palautetta. Seuraavalla vuosikymmenellä esimies ja työntekijät alkoivat käydä vuoropuhelua, ja nykyään esimies mahdollistaa, resurssoi, tukee ja innostaa.

– Olemme kouluttaneet esimiehiämme paljon juuri valmentavan johtamisen suuntaan. Monessa yrityksessä valvontaa vähennetään ja kannustetaan työntekijöitä itseohjautuvuuteen. Se edellyttää, että työntekijä myös tuntee vastuunsa.

”Sosiaalista mediaa pidettiin pitkään alempiarvoisena sivuilmiönä, mutta se on osoittanut vahvuutensa.”

Teknologialoikat voivat olla yllättävän nopeita ja lopullisiakin. Esimerkiksi kameroihin filmirullia valmistanut Agfa ei suostunut uskomaan digikamerakonseptiin ja ajautui nopeasti konkurssiin. Myös suuret lehtikustantamot ovat viime vuosina olleet helisemässä.

– Meidän onni oli, että aloitimme digitaaliset liiketoimet tarpeeksi ajoissa.

Työmarkkinapolitiikassa Aalto-Setälä kannattaa paikallista sopimista. Silloin sekä työntekijä että työnantaja joustavat tarpeen niin vaatiessa.

– Uudempi sukupolvi ei edes tule töihin, jos asioista ei ole etukäteen sovittu ja joustomahdollisuuksia ei ole.

– Työnantajan kannalta on tavallaan hankalampaa, että kun löytää hyvän työntekijän, se voikin lähteä jo kahden vuoden päästä ulkomaille tai vaihtaa uraa. Meillä on se linja, että me hyväksymme sen tosiasian, että ihmiset eivät välttämättä tule meille töihin loppuiäkseen.

Työelämäprofessori Pauli Aalto-Setälä Turun yliopistosta puhuu Rekryexpossa aiheesta Miten työ muuttuu? ke 22.11. kello 11.

Teksti: Mikko Ervasti

Kuvat: Mauri Ratilainen