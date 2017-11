Missä vaiheessa Esperi Caren hoivakodin rakentaminen on?

|

Esperi Care Oy, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Jasmin Ellik, kuka on uuden Paimion hoivakodin rakennuttaja?

– Esperin uuden hoivakodin Paimiossa rakennuttaa Rakennusliike Lehto. Esperi tuottaa hoivakodin palvelut.

Kuinka monelle asukkaalle talo valmistuu?

– Taloon tulee 64 huonetta. Osa huoneista on varattu myös pariskunnille, joten kaiken kaikkiaan asukkaita voi olla talossa noin 70.

Missä vaiheessa työt ovat tällä hetkellä?

– Työt ovat vielä alkuvaiheessa. Viimeisin työvaihe on perustusten ja sokkelien valutyöt.

Miten asukkaiden ikä on huomioitu suunnittelussa?

– Talon suunnittelussa on otettu huomioon nimenomaan ikääntyneiden tarpeet. Talo on esteetön, turvallinen ja kodikas. Talon suunnitteluratkaisu yhdistyneenä Esperin kuntouttavan työotteen toimintamalliin tukee asukkaan omatoimisuutta ja sitä kautta kunnossa pysymistä mahdollisimman pitkään.

Millainen talosta tulee sisältä?

– Talo on täysin esteetön. Apuvälineitä käyttävien asukkaiden on helppo liikkua kohteessa. Materiaali- ja värivalinnoissa on huomioitu ikääntyneiden tarpeet. Talo tukee omatoimisuutta ja esimerkiksi aidatulle piha-alueelle on asukkaiden helppoa ja turvallista mennä. Sisustus on kodikas ja värikäs.

Millainen piha-alueesta on suunniteltu?

– Piha-alue on turvallinen myös muistisairaiden käyttöön, sillä se on kauttaaltaan aidattu. Pihalla on paljon kasveja ja asukkaat voivat halutessaan osallistua puutarhatöihin. Pihalla voi myös pitää grillijuhlia, sillä sinne tulee grillikatos. Piha-alueen materiaalit on valittu siten, että siellä on helppo liikkua pyörätuolilla tai rollaattorilla.

Milloin talo on valmis?

– Talo valmistuu elo-syyskuun vaihteessa 2018.

Onko rakentaminen pysynyt suunnitellussa aikataulussa?

– Kyllä. Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti.

