Viikon kuvat: Pin-up-tyttö, viisaudenhammas ja joulun mätikalat

|

Aidot nailonit 1950-luvulta. Muotoon ommeltujen sukkien yläkäänteessä on reikä sukkanauhaliivin klipsiä varten. Pohjavahvike nousee ylös kantapäästä ja pitää pohjetta korostavan sauman paikoillaan. 39-vuotiaalle parturi-kampaajalle pin-up-tyyli antaa luvan olla oma itsensä.

– Voimauttava, huoliteltu tunne, salolainen Sallamari Etelä kertoo Salon Seudun Sanomien haastattelussa.

– Pukeudun vaatteisiin, jotka tuntuvat hyviltä ja tuovat esille oman lihallisuuteni ja vahvuuteni. Vaatteen pitää imarrella vartaloani.

Etelä on osallistunut tänä vuonna kolmeen pin-up-kilpailuun, joista kahdessa hänen tyylinsä palkittiin. Miss Pintage -kisassa hän oli yleisön suosikki ja Pin-Up Finland 2017 -kilpailussa ensimmäinen perintöprinsessa.

Laitilan Pähkinäpensaan päiväkotilapset ovat tehneet Suomi 100 -teemaisen näyttelyn. Yksi nuorista taiteilijoista, kuusivuotias Severi Saarinen on varsin sanavalmis lapsi.

Kuinka monta vuotta Suomi täyttääkään?

– No sata tietty.

Osaako niin moneen laskeakaan?

– Joo, mut siinä kestää kauan, Severi toteaa.

Puhe kääntyy presidentteihin. Laitilan Sanomien toimittaja kysyy, millaisia päätöksiä presidentin pitäisi tehdä.

– Sen pitäisi tulla meidän perheen kanssa uimaan. Sit meidän äidin ei tarvis vahtia niin tarkkaan, kun presidentti olis mukana. Äiti ei päästä mua yksin kylmäaltaaseen, mut presidentti voisi tulla mun kaa sinne, Severi pohtii lehden haastattelussa.

Pin-up ja vapauden viehätys. Sallamari Etelä viehättyi teinivuosina pin-up-tyttöjen vapauteen. 15 vuotta sitten hänestä otettiin ensimmäiset pin-up-kuvat ja tänä syksynä hän menestyi Pin-Up Finland -kilpailussa. Omien haaveiden täyttyessä Etelä rohkaisee muitakin toteuttamaan unelmiaan. Pin-up Finland 2017 -finalisteista julkaistu kalenteri on unelman täyttymys. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

Onko tämä viisaudenhammas? Turun hammaslääketieteen laitoksen opiskelija Joni Mäkelä tiirailee irtohammasta tarkasti. Isoa hammasta, jolla on yhteenkietoutuneet juuret, on hankala tunnistaa, mutta opetushoitaja Tytti Syrjäkari tulee apuun. Hän vahvistaa, että kyseessä on viisaudenhammas. Turun yliopiston hammaslääketiede sijoittui vertailussa kansainvälisten huippujen joukkoon. Nykyään vastavalmistuneista hammaslääkäreistä noin puolet menee töihin julkiselle, puolet yksityiselle sektorille. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Telemasto Isoonkariin lähes myrskytuulissa. Vakka-Suomen Puhelin Oy:n uusi telemasto saatiin pystyyn Isokarissa hurjasta kelistä huolimatta. Mittarit näyttivät Isonkarin majakkasaarella 16, ja jopa 18 metriä sekunnissa puhaltavia tuulia lokakuun lopussa, kun helikopteri toi pala palalta mastoa paikalleen. Ylhäällä mastossa kolme työntekijää ottivat kuusimetriset palaset vastaan ja kiinnittivät paikoilleen. Mastolla on korkeutta noin 60 metriä. Kuva: Niko Vahtera, Uudenkaupungin Sanomat.

Joulupöytien mätikalat. Mossalassa on alettu nostaa tämän kauden kirjolohia ja -siikoja. Kaikki mäti menee poikkeuksellisesti kotimaan ja lähimaiden joulumarkkinoille, vielä viime vuonna Japaniin. Juha Viljainen nostaa muutaman haavillisen kirjolohia altaasta suoraan aluksen säiliöön ja ajaa laitoksen rantaan. Siellä tuotantoketju on jo valmiina perkaamaan kalat ja irrottamaan käsityönä mädin joulumarkkinoita odottamaan. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

Liimaaminen on kivaa. Kuusivuotias Severi Saarinen näyttää omaa työtään Pähkinäpensaan päiväkotilaisten tekemässä Suomi 100 -teemaisessa näyttelyssä. – Kieloa oli kivoin tehdä, kun siinä piti liimata hyvin paljon, ja mä tykkään liimata, Severi Saarinen kertoo. Kuva: Iidaliisa Pardalin, Laitilan Sanomat.

Kiitos ja kunnianosoitus. Somerniemen sankarihautausmaalle laitettiin 102 kynttilälyhtyä. Salkolan kyläyhdistys on lahjoittanut lyhtyihin myös kynttilät. – Tämä on meidän kiitos ja kunnianosoitus vapaasta maasta ja maan puolesta taistelleille. He ovat hankkineet meille itsenäisyyden, totesi Salkolan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Leila Mäkilä. – Salkolan kylästä lähti sotiin 25 miestä. Heistä kaatui 10 ja haavoittui seitsemän. Se oli suuri uhraus viime sodissa 1939–1945, jatkoi Mäkilä. Kuva: Merja Ryhtä, Somero-lehti.

Turhia lähetteitä. Neurologiaan erikoistuva lääkäri Sini Laaksonen tutki ja arvioi potilasta, joka saapui Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteispäivytykseen neurologisen hätätilan vuoksi. Terveyskeskuksista kirjattujen lähetteiden määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti Varsinais-Suomessa. Samalla on kasvanut kiireellistä hoitoa Tyksin päivystyksestä hakevien asiakkaiden määrä. Kasvun taustalla vaikuttavat lääkäripula, asiakkaiden kasvaneet vaatimukset sekä varmuuden vuoksi erikoissairaanhoitoon lähettäminen. Potilaita hoidetaan usein väärässä paikassa. Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen odottaa helpotusta sote-uudistuksen tavoitteesta tuottaa palveluja uudella tavalla. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

Sokerimassa hurmasi pikkuleipurit. Leivonta-alustana toiminut seinälaatta täyttyi ruusuista ja halloween-hahmoista, kun Aada Rantala pääsi siskonsa ja äitinsä kanssa vauhtiin. Metsämaan maa- ja kotitalousnaisten kaksituntinen fantasiakakkukurssi loppui ihan liian aikaisin. Aada, 11, ja Amanda Rantala, 9, olivat ehtineet tehdä vasta ruusuja, perhosen, kummituksen ja lepakon. Halloween-kakkuun tarvittaisiin vielä ainakin hämähäkki. Kuva: Kiti Salonen, Loimaan Lehti.

Alivoimatilanteiden erikoismies. TPS:n alivoimapeli on ollut lennokkaan syyskauden aikana Liigan ehdotonta eliittiä. Teemu Väyrynen (oik.) ja Elias Karvonen johtavat Liigan parhaimman alivoimajoukkueen ykkösalivoimaa. Kaksikon ollessa jäällä on vastustaja onnistunut ylivoimamaalin teossa vain kertaalleen koko kauden aikana. Kaikkiaan TPS:n verkkoon on tehty vain neljä ylivoimaosumaa. Väyrynen (oik.) vaihtoi muutaman sanan huoltaja Aki Bergin kanssa viime perjantain harjoituksissa. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

Huippuhommissa. Salon Energiantuotanto Oy:n voimalaitoksen vanhan tiilipiipun kyljessä on viime päivinä näkynyt miehiä korissa. Saneerausfirma korjaa lähes sata vuotta vanhaa kaupungin maamerkkiä. Entinen Salon sokeritehtaan piippu kohoaa maasta 57 metrin korkeuteen. Laasti ja kahvitermari nousevat korkeuksiin ämpärissä. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

Ikämiehet hurjastelivat kaukalossa. Auranmaalaiset urheiluseurat juhlistivat viime viikonloppuna tasavuosia: Kyrön Palloseura täytti 50 ja TarU Hockey 40 vuotta. Juhlallisuuksien lisäksi urheiluseurojen perustajat ja puuhamiehet ryhtyivät tositoimiin. Seurojen välinen alumniottelu päättyi kuitenkin onnellisesti. Kaikki pelaajat pääsivät tiettävästi omin jaloin kotiin, ja lopputuloskin oli molempia joukkueita tyydyttävä 4–4. –Yllättävän hyvin meni, kun en kaatunut kuin kerran. Aika kankeaa oli, mutta hauskaa, Juha Tilkanen naurahti. Arto Sinkkonen puolestaan suunnitteli pelaavansa seuraavan kerran 50 vuoden päästä. Kuva: Kiti Salonen, Auranmaan Viikkolehti.

Onko tässä paras kohde? Kaarinan SOS-lapsikylä on ehdolla 2000-luvun seudun parhaaksi rakennuskohteeksi. Ark’aboan arkkitehti Pia Helin ja rakennusarkkitehti Kimmo Salmela palasivat SOS-lapsikylään ylpeinä aikaansaannoksestaan. Kaikki talot ovat tunnelmallisen kylänraitin varrella. Harjakattoiset tiilitalot kestävät aikaa ja ovat helppoja huoltaa. Kaarinan SOS-lapsikylä on yksi Turun Sanomien ja Turun Seudun Arkkitehtien arkkitehtuurikilpailun voittajaehdokkaista. Seitsemän varsinaissuomalaisen kilpailutyön joukosta äänestetään marraskuussa 2000-luvun paras rakennus tai rakennuskokonaisuus. Muita arkkitehtikilpailun kohteita ovat esimerkiksi turkulaiset Logomo, Arken, Forum Marinum ja Kaasukello. Kuva: Kaisu Hautamäki, Kaarina-Lehti.

Herkkupallero viihtyy kotipihassa. Ruskolaisen Kalervo Suomelan pihamaalta löytyi viime vuonna yllättäen haluttua herkkua, pohjantryffeliä. – Löysin tryffeleitä paikasta, johon olemme kompostoineet lehtiä vuosikymmenien ajan. Viime vuonna täällä kävi kolme tryffelikoiraa, jotka merkkasivat paikkoja sieltä täältä, kasvimaaltakin. Mihin itse käytätte tryffeliä? – Olemme säilöneet sitä voihin, jota olemme pakastaneet, sekä lisänneet sitä vuorisuolan joukkoon. Öljyyn laitettua tryffeliä voi pirskottaa tuoresalaatin päälle. Pastaan kun sitä laittaa, tulee ylevän makuista. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

Uuteen kotiin. Paimion uusi senioritalo avautui tiistaina. – Kerttu, nyt on hyvä olla ja asua! onnitteli Leena Järvi (oik.) Kerttu Peltosta, yhtä talon ensimmäisistä asukkaista. Paimion palvelukeskussäätiön uusi nelikerroksinen senioritalo on rakennettu ikä-ihmisiä ajatellen ja esteettömäksi. Taloon valmistui yhteensä 20 huoneistoa. Ensimmäisen kerroksen vuokraa Paimion kotipalvelu toimistotiloiksi. Ikäihmisten palveluita löytyy myös talon vierestä, Paltanpuiston palvelukeskuksesta. Kuva: Perttu Hemminki, Kunnallislehti.

Viikon kuvat

Viikon kiinnostavimmat uutiskuvat, tapahtumakuvat ja henkilökuvat yhdeksästä eri lehdestä.

Julkaistaan joka perjantai.

Kuvat tulevat eri puolilta Varsinais-Suomea.

Sarja tehdään yhteistyössä yhdeksän eri lehden kanssa: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.